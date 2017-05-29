Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика счета Заказчик производит предоплату в размере 50 % от цены договора. 4.3. Окончательный расчет за вычетом произведенной предоплаты осуществляется за фактически поставленный товар после подписания Сторонами товарной накладной (форма ТОРГ-12) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения от Поставщика счета.