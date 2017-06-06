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Номер извещения
31705123663
Уникальный номер закупки
67
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора поставки и установки тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 07:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00 доб. 6162
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Оренбург, ул. Потехина, 41.
Закупки и тендеры Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка и активация тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 10:00 GMT +306.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123663Дата и время окончания срока приема заявок Поставка и активация тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41.
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 10:0006.06.2017 10:0006.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123663Дата и время вскрытия заявок Поставка и активация тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41.
Подведение итогов не позднее
06.08.2017 10:0006.08.2017 10:0006.08.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123663Подведение итогов не позднее Поставка и активация тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал" г. Оренбург, ул. Потехина, 41.
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка и активация тахографов на автотранспорт ООО "Оренбург Водоканал"
Начальная цена
730 240,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина, д. 41.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
29.32.30.163
29.32.3
Документация лота
Кол-во: 14
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