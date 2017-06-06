Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки товара и его установка на автотранспорте заказчика – в течении 5 рабочих дней, с момента заключения договора. Условия поставки: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1 к Закупочной документации). В течении 60 календарных дней после поставки товара и установки его на автотранспорт Заказчика.