Поставка термобарокамеры рабочем объемом 3 м3 с системой имитации солнечного излучения в полном соответствии с техническим заданием, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию оборудования, проведение инструктажа в полном объеме.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705121657 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Поставка термобарокамеры рабочем объемом 3 м3 с системой имитации солнечного излучения в полном соответствии с техническим заданием, выполнение монтажных и пусконаладочных работ, ввод в эксплуатацию оборудования, проведение инструктажа в полном объеме. Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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