Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Покупатель оплачивает поставленный Товар в течение 10 (десяти) рабочих дней после поставки Товара (подписания накладной формы ТОРГ-12), при условии своевременного предоставления Поставщиком счета и счета-фактуры. Счет на оплату Товара Поставщик обязан выставить не позднее даты поставки Товара. В случае задержки предоставления Поставщиком счета и/или счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка Товара осуществляется единой партией в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента заключения Договора.