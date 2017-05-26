Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с электроприводом и удлинителем штока, для воды PN-1,6 МПа, Т до 425˚С, DN-100.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705722 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Задвижка клиновая фланцевая с выдвижным шпинделем с электроприводом и удлинителем штока, для воды PN-1,6 МПа, Т до 425˚С, DN-100. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГИПРОКИСЛОРОД

Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД Юридический адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8, Почтовый адрес 125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8 Контактный телефон +7 985 139-07-94 Факс -- Адрес электронной почты pago1905@yandex.ru Ф.И.О. контактного лица Сергеев Алексей Сергеевич Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова:

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