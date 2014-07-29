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Номер извещения
ГП407078
Уникальный номер закупки
133-А-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00 доб. 113
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
zakupki@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Артемьева Светлана Владимировна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407078Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.07.2014 11:0031.07.2014 11:0031.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407078Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
04.08.2014 11:0004.08.2014 11:0004.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407078Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 11:0005.08.2014 11:0005.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407078Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 046,54 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40,3 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Здание Общественно-торгового центра помещения №5, №10 , расположенные на 1 этаже по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон СеверныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407078Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.07.2014 11:0031.07.2014 11:0031.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407078Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
04.08.2014 11:0004.08.2014 11:0004.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407078Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 11:0005.08.2014 11:0005.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407078Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
12 840,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
57,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Здание Общественно-торгового центра помещения №9, №112 , расположенные на 1 этаже по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон СеверныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407078Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.07.2014 11:0031.07.2014 11:0031.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407078Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
04.08.2014 11:0004.08.2014 11:0004.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407078Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 11:0005.08.2014 11:0005.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407078Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
21 213,36 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
94,5 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Здание Общественно-торгового центра помещения №№53,57,58, расположенные на 1 этаже по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон СеверныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.07.2014 11:00 GMT +329.07.2014 11:0029.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407078Дата и время окончания срока приема заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
31.07.2014 11:0031.07.2014 11:0031.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407078Дата окончания срока рассмотрения заявок ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
04.08.2014 11:0004.08.2014 11:0004.08.2014 11:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407078Дата и время проведения ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
05.08.2014 11:0005.08.2014 11:0005.08.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407078Подведение итогов не позднее ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ДОГОВОР АРЕНДЫ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
Начальная цена
224,48
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
126 427,14 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
563,2 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Здание Общественно-торгового центра помещение №2, расположенное на 1 этаже по адресу: Ставропольский край, г. Буденновск, микрорайон СеверныйРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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