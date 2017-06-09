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    Главная / Торги / Поставка запасных частей, расходных материалов, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Поставка запасных частей, расходных материалов, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 12:3009.06.2017 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717036Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей, расходных материалов для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"АрхангельскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717036

    Уникальный номер закупки

    18

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей, расходных материалов, горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 10:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    договор поставки

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Юридический адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Почтовый адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Контактный телефон

    +7 818 267-07-07 доб. 54225

    Факс

    +7 818 245-18-18

    Адрес электронной почты

    alipova_e@mrts-terminal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Алипова Елена Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201725.08.2017 12:0025.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717036Подведение итогов не позднее Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов и технических жидкостей для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общие тербования по всем позициям"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Масло ТСп10 ГОСТ 23659-80"

    Кол-во: 10

    "Позиция 3"

    "Масло ТСп10 ГОСТ 23659-79"

    Кол-во: 200

    "Позиция 4"

    "Смазка АМГ 10"

    Кол-во: 36

    "Позиция 5"

    "Смазка BLUE MOLY"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Смазка (10 кг) Liebherr Universalfett Arctic"

    Кол-во: 80

    "Позиция 7"

    "масло гидравлическое (210 л)"

    Кол-во: 70

    "Позиция 8"

    "масло трансмиссионное (210 л) Liebherr Syntogear Plus 75W-90"

    Кол-во: 380

    "Позиция 9"

    "масло моторное (210 л) Liebherr Motoroil 5W-30"

    Кол-во: 320

    "Позиция 10"

    "охлаждающая жидкость - концентрат (20 л) Liebherr Antifreeze Concentrate"

    Кол-во: 144

    "Позиция 11"

    "масло трансмиссионное Shell"

    Кол-во: 200

    "Позиция 12"

    "масло моторное MOBIL"

    Кол-во: 200

    "Позиция 13"

    "дизельное моторное масло"

    Кол-во: 200

    "Позиция 14"

    "масло гидравлическое (210 л) MOBIL"

    Кол-во: 2000

    "Позиция 15"

    "масло гидравлическое"

    Кол-во: 880

    "Позиция 16"

    "масло трансмиссионное MOBIL"

    Кол-во: 200

    "Позиция 17"

    "масло для АКПП MOBIL"

    Кол-во: 300

    "Позиция 18"

    "антифриз (зеленый) -40"

    Кол-во: 300

    Лот 2

    Поставка запасных частей, расходных материалов для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.08.201725.08.2017 12:0025.08.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717036Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей, расходных материалов для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей, расходных материалов для планового ремонта и обслуживания спецтехники ООО "МРТС Терминал"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Настоящая процедура Запроса предложений не является торгами, в т.ч. конкурсом и/или аукционом, и ее проведение не регулируется статьями 447 – 449 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации. Настоящая процедура Запроса предложений также не является публичным конкурсом и не регулируется статьями 1057 – 1061 части второй Гражданского кодекса Российской Федерации. Таким образом, настоящая процедура Запроса предложений не накладывает на Организатора обязательств, предусмотренных гражданским законодательством Российской Федерации и указанных в настоящем пункте. Организатором запроса предусмотрена возможность проведения процедуры переторжки, т. е. предоставление Участникам возможности добровольно повысить предпочтительность их Оферт путем снижения первоначальной, указанной в Оферте, цены.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью МРТС Терминал»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС Терминал
    Все закупки и тендеры МРТС Терминал

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, ул. Дрейера, 12, строение 1

    Классификатор ОКПД2

    19

    Кокс и нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Общие тербования по всем позициям"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Электроды"

    Кол-во: 5

    "Позиция 3"

    "Набор ударных отвёрток"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кувалда"

    Кол-во: 2

    "Позиция 5"

    "Молоток слесарный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "набор надфилей"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Наждачная бумага"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "Наждачная бумага"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Набор гаечных комбинированых ключей"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Таль ручная цепная 3 т"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Хомуты пластиковые"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "Изолента тряпчная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 13"

    "Изолента ПВХ"

    Кол-во: 30

    "Позиция 14"

    "Круги шлифовальный для угловой шлиф.машинки"

    Кол-во: 10

    "Позиция 15"

    "Круги шлифовальный для угловой шлиф.машинки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 16"

    "Круги отрезные для угловой шлиф.машинки"

    Кол-во: 15

    "Позиция 17"

    "Круги отрезные для угловой шлиф.машинки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 18"

    "Ножовка по дереву"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Ножовка по металлу"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Набор съёмников подшипников"

    Кол-во: 1

    "Позиция 21"

    "Свёрла для твердосплавных металлов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 22"

    "Набор съёмников стопорныхт колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Гидравлическая станция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Набор съёмников гидравлический комбинированный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Прес гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Набор гаечных комбинированых ключей"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Салидоло нагнетательный бачок на 16л"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Набор инструментов"

    Кол-во: 3

    "Позиция 29"

    "стекло кабины лобовое с уплотнением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Токосъемник кабельного барабана"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Отопитель кабини крановщика"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "стеклокабины крановщика лобовое с уплотнением"

    Кол-во: 1

    "Позиция 33"

    "Электрогидротолкатель"

    Кол-во: 8

    "Позиция 34"

    "Токосъемник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Токоприемник кольцевой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Ролик (опорно-поворотное устройство"

    Кол-во: 56

    "Позиция 37"

    "Колесо зубчатое (изменения вылета)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Вал-шестерня (изменения вылета)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Червяк двухзаходный (механизм поворота)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Венец червячный (механизм поворота)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Шкив D600 (механизм подъема) груз"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Шкив D500 (механизм подъема) стрела"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Шкив D400 (механизм поворота)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Отопитель кабини крановщика"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Электрогидротолкатель"

    Кол-во: 6

    "Позиция 46"

    "комплекта прокладок редуктора"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Шестерня (шестерня промежуточная)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Обойма зубчатая (муфта зубчатая)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Палец (муфта тормозная механизма передвижения"

    Кол-во: 2

    "Позиция 50"

    "Палец (муфта тормозная грузовой лебедки)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 51"

    "Полумуфта двигателя (механизм передвижения)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Втулка зубчатая (муфта зубчатая механизма передвижения)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Втулка зубчатая (привод перемещения крана)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 54"

    "Полумуфта (привод перемещения крана)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Полумуфта зубчатая (тележка грузовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Втулка зубчатая (муфта тормозная)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Втулка зубчатая (тележка грузовая)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Тормозные колодки с накладками диам.300 мм. ширина 140 мм"

    Кол-во: 4

    "Позиция 59"

    "Тормозные колодки с накладками диам.200 мм ширина 90 мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 60"

    "Обойма зубчатая m=6 z=32"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Колесо приводное (ведомое )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Колесо приводное ( ведущее )"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Гидрораспределитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 64"

    "Ограничитель подъёма крюка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 65"

    "Фильтр напорный гидравл."

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Насос гидравлический"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Автошины"

    Кол-во: 7

    "Позиция 68"

    "ободная лента"

    Кол-во: 7

    "Позиция 69"

    "камера с вентелем в сборе"

    Кол-во: 7

    "Позиция 70"

    "Насос топливный в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Элемент топливный тонкой очистки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 72"

    "Фильтр маслянный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Элемент топливный грубой очистки"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Элемент воздушного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "гидроцилиндр"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "датчик"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "фильтр воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 78"

    "воздушный отопитель кабины"

    Кол-во: 1

    "Позиция 79"

    "элемент топливного фильтра"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "рем. Комплект фильтра тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "сменный элемент"

    Кол-во: 6

    "Позиция 82"

    "рем. Комплект масляного фильтра евро"

    Кол-во: 6

    "Позиция 83"

    "элемент фильтрующий тонкой очистки масла"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "элемент фильтрующий грубой очистки масла"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "канат"

    Кол-во: 180

    "Позиция 86"

    "Датчик давления 110 бар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 87"

    "Датчик давления 600 бар"

    Кол-во: 1

    "Позиция 88"

    "Насос подкачивающий топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 89"

    "Джойстик левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 90"

    "Джойстик правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 91"

    "Датчик угловой"

    Кол-во: 1

    "Позиция 92"

    "Датчик температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Выключатель концевой лебедки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Датчик числа оборотов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Датчик давления наддува"

    Кол-во: 1

    "Позиция 96"

    "Датчик температуры масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Датчик температуры охлажд. жидкости"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Датчик температуры наддувочн."

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Датчик давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Стартер на дизельный двигатель MAN D2842 LE 103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Натяжной ролик ремня привода помпы на дизельный двигатель MAN D2842 LE 103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Насос ручной подкачки на дизельный двигатель MAN D2842 LE 103"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Термостат на дизельный двигатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Помпа на дизельный двигатель MAN D2842 LE 103 (насос воды)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 105"

    "набор анализатора масла"

    Кол-во: 4

    "Позиция 106"

    "уплотнительное кольцо (напорный фильтр)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 107"

    "прокладка (фильтр масляный)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 108"

    "фильтровальная подкладка"

    Кол-во: 16

    "Позиция 109"

    "фильтрующий мат"

    Кол-во: 16

    "Позиция 110"

    "элемент предохранительный (воздушный фильтр)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 111"

    "фильтрующий элемент (напорный грузовращателя)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "уплотнение (фильтр топливный)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 113"

    "фильтрующий элемент сменный (сливной грузовращателя)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 114"

    "прокладка (фильтр топливный)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 115"

    "крышка запорная (бачок расширительный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 116"

    "вставка топливного фильтра"

    Кол-во: 16

    "Позиция 117"

    "уплотнительное кольцо (напорный фильтр)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 118"

    "фильтрующий элемент сменный (напорный)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 119"

    "уплотнительное кольцо (насос подкачки топлива)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 120"

    "Уплотнение (крышка маслозаливная)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "Уплотнение (пробка маслосливная)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 122"

    "Уплотнение (крышка клапанов D28)"

    Кол-во: 96

    "Позиция 123"

    "ремень клиновой"

    Кол-во: 8

    "Позиция 124"

    "вставка топливного фильтра (насос подкачки топлива)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 125"

    "фильтрующий элемент сменный (фильтр масляный)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 126"

    "маслоотделитель D28"

    Кол-во: 4

    "Позиция 127"

    "фильтрующий элемент сменный (напорный)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 128"

    "фильтрующий элемент сменный (сливной)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 129"

    "Автошина , размером"

    Кол-во: 2

    "Позиция 130"

    "диск колесный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 131"

    "фильтр воздушный"

    Кол-во: 4

    "Позиция 132"

    "Фильтр моторного масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 133"

    "топливный фильтр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 134"

    "фильтр моторного масла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 135"

    "шайба"

    Кол-во: 6

    "Позиция 136"

    "болт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 137"

    "кабель"

    Кол-во: 50

    "Позиция 138"

    "чашка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 139"

    "опора фары"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "реле блокировки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 141"

    "реле-регулятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 142"

    "фонарь задний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 143"

    "фонарь задний правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 144"

    "фара"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "фонарь передний правый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 146"

    "фонарь передний левый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 147"

    "включатель АКБ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 148"

    "АКБ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 149"

    "тяга"

    Кол-во: 1

    "Позиция 150"

    "Уплотнитель стекла"

    Кол-во: 1

    "Позиция 151"

    "Замок уплотнителя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 152"

    "Стекло кабины заднее"

    Кол-во: 1

    "Позиция 153"

    "Корпус"

    Кол-во: 2

    "Позиция 154"

    "Опора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Масленка"

    Кол-во: 10

    "Позиция 156"

    "Палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 157"

    "щетка стеклочистителя L= 500мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 158"

    "щетка стеклочистителя L= 800мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 159"

    "хомуты стяжные пластиковые"

    Кол-во: 1

    "Позиция 160"

    "палец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 161"

    "втулка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 162"

    "Кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "стакан"

    Кол-во: 1

    "Позиция 164"

    "прокладка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 165"

    "Палец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 166"

    "ось"

    Кол-во: 10

    "Позиция 167"

    "шплинт"

    Кол-во: 20

    "Позиция 168"

    "кольцо"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "палец"

    Кол-во: 2

    "Позиция 170"

    "шайба"

    Кол-во: 2

    "Позиция 171"

    "шланг"

    Кол-во: 1

    "Позиция 172"

    "фильтрующий элемент"

    Кол-во: 2

    "Позиция 173"

    "гайка"

    Кол-во: 2

    "Позиция 174"

    "трубопровод"

    Кол-во: 1

    "Позиция 175"

    "маслобензостойкий резинотехнический рукав"

    Кол-во: 10

    "Позиция 176"

    "Прокладка двигателя"

    Кол-во: 1

    "Позиция 177"

    "рукав"

    Кол-во: 300

    "Позиция 178"

    "прокладка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 179"

    "термостат"

    Кол-во: 1

    "Позиция 180"

    "ремень"

    Кол-во: 1

    "Позиция 181"

    "рукав"

    Кол-во: 2

    "Позиция 182"

    "Прокладка двигателя"

    Кол-во: 6

    "Позиция 183"

    "Прокладка двигателя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "фильтрующий топливный элемент"

    Кол-во: 4

    "Позиция 185"

    "Кольцо медное d=14мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 186"

    "Кольцо медное d=12мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 187"

    "Переходник штуцер-штуцер угловой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "Переходник штуцер-штуцер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 189"

    "Шланг"

    Кол-во: 4

    "Позиция 190"

    "соединители тройники d=14мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 191"

    "фурнитура для трубок ПВХ d=14мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 192"

    "комплект трубок ПВХ d=14мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 193"

    "соединители тройники d=12мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 194"

    "фурнитура для трубок ПВХ d=12мм"

    Кол-во: 20

    "Позиция 195"

    "комплект трубок ПВХ d=12мм"

    Кол-во: 10

    "Позиция 196"

    "ремень привода компрессора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 197"

    "регулятор давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 198"

    "сигнал пневматический двухтональный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 199"

    "переходник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 200"

    "рукав"

    Кол-во: 3

    "Позиция 201"

    "прокладка"

    Кол-во: 20

    "Позиция 202"

    "штуцер"

    Кол-во: 4

    "Позиция 203"

    "манометр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 204"

    "кран тормозной двухсекционный с рычагом"

    Кол-во: 1

    "Позиция 205"

    "кран слива конденсата"

    Кол-во: 2

    "Позиция 206"

    "кран ручного пневмотормоза трехвыводной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 207"

    "камера тормозная тип 20/20"

    Кол-во: 2

    "Позиция 208"

    "шланг к тормозной камере L=600мм. (гайка-штуцер, камаз)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 209"

    "кронштейн крепления компрессора к раме"

    Кол-во: 1

    "Позиция 210"

    "компрессор (со шкивом)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 211"

    "клапан контрольного вывода"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "клапан защитный двойной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 213"

    "выключатель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 214"

    "датчик мм125д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 215"

    "датчик мм124д"

    Кол-во: 2

    "Позиция 216"

    "Водоотделитель"

    Кол-во: 1

    "Позиция 217"

    "Крыло переднее правое"

    Кол-во: 1

    "Позиция 218"

    "распределитель зажигания безконтактный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 219"

    "амортизатор задний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 220"

    "прокладка клапанной крышки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 221"

    "амортизатор передний"

    Кол-во: 2

    "Позиция 222"

    "щетки стеклоочистителя"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "подшипник"

    Кол-во: 1

    "Позиция 224"

    "ремень привода насоса ГУР 14х10х987"

    Кол-во: 1

    "Позиция 225"

    "ремень привода генератора 1 кл. 1-8,5х8-850"

    Кол-во: 2

    "Позиция 226"

    "ремень привода насоса П-14х10х887"

    Кол-во: 1

    "Позиция 227"

    "тяга рулевая центральная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 228"

    "Колесный диск для ВАЗ 2107"

    Кол-во: 2

    "Позиция 229"

    "шипованя резина 175/70R13"

    Кол-во: 2

    "Позиция 230"

    "гидроцилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 231"

    "уплотнение раздаточной коробки на передний мост"

    Кол-во: 1

    "Позиция 232"

    "аэрозоль, растворитель ржавчины"

    Кол-во: 20

    "Позиция 233"

    "домкрат 100 тн"

    Кол-во: 1

    "Позиция 234"

    "химия для мойки"

    Кол-во: 40

    "Позиция 235"

    "съемники стопорных колец"

    Кол-во: 1

    "Позиция 236"

    "щетка металлическая ручная"

    Кол-во: 10

    "Позиция 237"

    "рукав"

    Кол-во: 40

    "Позиция 238"

    "педаль газа"

    Кол-во: 1

    "Позиция 239"

    "свечи зажигания"

    Кол-во: 8

    "Позиция 240"

    "ремень генератора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 241"

    "резина для отвала трактора"

    Кол-во: 8

    "Позиция 242"

    "маячок оранжевый 24В"

    Кол-во: 2

    "Позиция 243"

    "фара тракторная с рассеивающим стеклом (типа - фароискатель)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 244"

    "дополнительный насос отопителя 24В (диаметр шлангов 14 или 16мм)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 245"

    "выключатель массы"

    Кол-во: 2

    "Позиция 246"

    "Аккумулятор (размер240х165)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 247"

    "Аккумулятор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 248"

    "элементы щетки для ЩО-822-МКУ-1,4Т"

    Кол-во: 94

    "Позиция 249"

    "тройник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "гидроцилиндр"

    Кол-во: 2

    "Позиция 251"

    "стартер"

    Кол-во: 1

    "Позиция 252"

    "регулировочный винт"

    Кол-во: 6

    "Позиция 253"

    "натяжитель, ремень"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "ролик"

    Кол-во: 2

    "Позиция 255"

    "палец"

    Кол-во: 6

    "Позиция 256"

    "поворотный редуктор"

    Кол-во: 1

    "Позиция 257"

    "цапфа"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "шайба"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "подшипник"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "палец"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "датчик температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "цилиндр"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "подшипник"

    Кол-во: 2

    "Позиция 264"

    "вал"

    Кол-во: 2

    "Позиция 265"

    "крышка"

    Кол-во: 1

    "Позиция 266"

    "гайка заднего колеса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 267"

    "шпилька заднего колеса"

    Кол-во: 10

    "Позиция 268"

    "винт"

    Кол-во: 8

    "Позиция 269"

    "контргайка"

    Кол-во: 8

    "Позиция 270"

    "гайка"

    Кол-во: 12

    "Позиция 271"

    "винт"

    Кол-во: 12

    "Позиция 272"

    "полоса"

    Кол-во: 4

    "Позиция 273"

    "насос системы охлаждения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 274"

    "насос ручной подкачки"

    Кол-во: 1

    "Позиция 275"

    "фильтр гидравлики"

    Кол-во: 8

    "Позиция 276"

    "стойка переднего стабилизатора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 277"

    "втулки переднего стабилизатора"

    Кол-во: 2

    "Позиция 278"

    "натяжитель ремня генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 279"

    "ремень генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 280"

    "датчик уровня топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 281"

    "фильтр масляный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 282"

    "фильтр топливный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 283"

    "фильтрующий элемент сменный (воздушный фильтр)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 284"

    "уплотнение (маслоотделитель)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 285"

    "фильтрующий элемент сменный (сепаратор)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 286"

    "фильтрующий элемент (гидробак, топливный бак)"

    Кол-во: 6

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