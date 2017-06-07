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Номер извещения
31705121130
Уникальный номер закупки
392/63-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку запчастей для металлообрабатывающих станков.
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запчастей для металлообрабатывающих станков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 06:00 GMT +307.06.2017 06:0007.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705121130Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запчастей для металлообрабатывающих станковЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2017 16:0021.06.2017 16:0021.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705121130Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка запчастей для металлообрабатывающих станковЕкатеринбург
Дата и время проведения
22.06.2017 11:0022.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705121130Дата и время проведения Поставка запчастей для металлообрабатывающих станковЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 11:2028.06.2017 11:2028.06.2017 11:20Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705121130Подведение итогов не позднее Поставка запчастей для металлообрабатывающих станковЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запчастей для металлообрабатывающих станков
Начальная цена
12 486,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
7 683,34 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
28.41.40.000
28.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 7
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