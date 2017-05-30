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Номер извещения
31705120943
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка инструментов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
P/n: 910927841 - Drill # 3 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC - 700 usd – сверло # 3 для прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120943Дата и время окончания срока приема заявок p/n: 910927841 - Drill # 3 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC - 700 usd – сверло # 3 для прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120943Дата и время вскрытия заявок p/n: 910927841 - Drill # 3 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC - 700 usd – сверло # 3 для прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120943Подведение итогов не позднее p/n: 910927841 - Drill # 3 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC - 700 usd – сверло # 3 для прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n: 910927841 - Drill # 3 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC - 700 usd – сверло # 3 для прибора, определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MC
Начальная цена
826,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
26.51.66
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
P/n: 910927141 - Drill # 1 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC – 700 usd сверло # 1 для прибора определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MC
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120943Дата и время окончания срока приема заявок p/n: 910927141 - Drill # 1 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC – 700 usd сверло # 1 для прибора определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120943Дата и время вскрытия заявок p/n: 910927141 - Drill # 1 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC – 700 usd сверло # 1 для прибора определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
06.06.201706.06.2017 20:0006.06.2017 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120943Подведение итогов не позднее p/n: 910927141 - Drill # 1 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC – 700 usd сверло # 1 для прибора определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MCСанкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
P/n: 910927141 - Drill # 1 for device for measuring the thickness of paint coatings on composite materials p/n 518MC – 700 usd сверло # 1 для прибора определяющего толщину лакокрасочного покрытия на композитных материалах p/n 518MC
Начальная цена
826,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
26.51.66
26.51.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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