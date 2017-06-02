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Номер извещения
ГП705651
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка гофротары по типоразмерам заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Почтовый адрес
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
Контактный телефон
+7 495 967-69-40
Факс
--
Адрес электронной почты
syroezhko_ev@siamed.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сыроежко Екатерина Не
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка гофротары по типоразмерам заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 15:00 GMT +302.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705651Дата и время окончания срока приема заявок Поставка гофротары по типоразмерам заказчикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 15:0002.06.2017 15:0002.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705651Дата и время вскрытия заявок Поставка гофротары по типоразмерам заказчикаМосква
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 19:0007.06.2017 19:0007.06.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705651Подведение итогов не позднее Поставка гофротары по типоразмерам заказчикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка гофротары по типоразмерам заказчика
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Все закупки и тендеры АО СИА ИНТЕРНЕЙШНЛ ЛТД
Адрес местонахождения
125362, Российская Федерация, Москва, Свободы, 35
17.21.13.000
17.2
17
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6897189
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