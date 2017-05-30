"Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия»."

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Формой оплаты является безналичный расчет. Сроки и порядок оплаты: - Авансовый платеж в размере 20% от общей стоимости Договора - после подписания Договора и получения счета; - Окончательный расчет в размере 80% от общей стоимости Договора - после отправки документации Получателю. Оплата производится на основании счета в срок не менее 30 (тридцати) календарных дней с момента отправки документации Получателю.