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Номер извещения
31705120824
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120824Дата и время окончания срока приема заявок Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия».Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120824Дата и время вскрытия заявок Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия».Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка дополнений к перечню допустимых неисправностей для 31 ВС А319/320 АО «Авиакомпания «Россия».
Начальная цена
8 850,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 штука
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4, АО «Авиакомпания «Россия»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО «Авиакомпания «Россия»
Все закупки и тендеры АО «Авиакомпания «Россия»
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
71.20.19.120
71.20.8
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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