Лот 2

Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003