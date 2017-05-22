www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705652
Уникальный номер закупки
1705-2017/С.Э.
Наименование закупки
Соль поваренная "Экстра".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:48
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70139
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
n.dubencova@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дубенцова Наталья Васильевна
Место рассмотрения предложений
Строитель
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая потребность 394 тонн на июнь - август 2017 .
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.84.3
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 394
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общая потребность 978 тонн на июнь - август 2017 .
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.84.3
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 978
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.84.3
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1561
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Общий объем поставки - 189 т +/- 20 %
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорогаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
10.84.3
08.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 189
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.