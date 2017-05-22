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    Главная / Торги / Соль поваренная "Экстра".

    Соль поваренная "Экстра".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %СтроительПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705652

    Уникальный номер закупки

    1705-2017/С.Э.

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Соль поваренная "Экстра".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 13:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 4722 58-64-00 доб. 70139

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    n.dubencova@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дубенцова Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Строитель

    Закупки и тендеры Белгородская Область

    Закупки и тендеры Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь-август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Грузополучатель: ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня. Ориентировочная потребность 394 тонн +/- 20%

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общая потребность 394 тонн на июнь - август 2017 .

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ЗАО «БелКом», ИНН 3109004961: 309110, Белгородская обл., Ивнянский район, п. Ивня, ул. Шоссейная, 25; Ст. Ивня(ЮВЖД) Код станции: 435802, Код получателя: 78160331, Станция промывки: Готня.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа за каждую партию поставки не менее 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.84.3

    Соль пищевая

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль поваренная пищевая"

    Кол-во: 394

    Лот 2

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003 Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. авто или жд транспортом, строго по согласованному графику поставки. Ориентировочная потребность 978 тонн +/- 20% 1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общая потребность 978 тонн на июнь - август 2017 .

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    1. ПРОХОРОВСКИЕ КОМБИКОРМА, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. К. Маркса , 134 ОКПО 67197153 Лицевой счет 1004571436 Код 1436 код ст. Прохоровка 435003 2. ПРОХОРОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД, Белгородская обл., Прохоровский район, п. Прохоровка, ул. Первомайская, д. 161 ОКПО 83602021 Лицевой счет 1003291081 Код 1081 код ст. Прохоровка 435003Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа за каждую партию поставки не менее 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.84.3

    Соль пищевая

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "соль экстра"

    Кол-во: 978

    Лот 3

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФ, строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий объем поставки - 1561 т +/- 20 %

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    жд транспортом на условиях DAP - граница перехода РФРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа за каждую партию поставки не менее 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.84.3

    Соль пищевая

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "соль поваренная экстра"

    Кол-во: 1561

    Лот 4

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 14:00 GMT +322.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705652Дата и время окончания срока приема заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 14:0022.05.2017 14:0022.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705652Дата и время вскрытия заявок Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 17:0016.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 17:0016.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705652Подведение итогов не позднее Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога Строитель

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Соль поваренная "Экстра" в соответствии с качеством ГОСТ Р 51574-2000; ДСТУ 3583-97 (ГОСТ 13830-97). МКР или Биг-Бэг по 1 тонне; мешки по 50 кг на поддонах, паллетированные стрейч-пленкой. Обязательно: Сертификат соответствия; удостоверение о качестве (сертификат качества); протокол испытаний. Срок поставки июнь - август 2017 г. строго по согласованному графику поставки. Общий объем поставки - 189 т +/- 20 % Грузополучатель: ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорога

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Общий объем поставки - 189 т +/- 20 %

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Брянский бройлер", 243350 Брянская обл., Выгоничский район, п. Пильшино. Код ЖД/Станции Пильшино-201503 Московская Железная дорогаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа за каждую партию поставки не менее 60 календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    10.84.3

    Соль пищевая

    Классификатор ОКВЭД2

    08.93

    Добыча соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "соль поваренная экстра"

    Кол-во: 189

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