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Номер извещения
ГП705648
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
Контактный телефон
+7 985 313-58-84
Факс
Адрес электронной почты
s.p@aviatis.aero
Ф.И.О. контактного лица
Петров Сергей Викторович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 14:00 GMT +325.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705648Дата и время окончания срока приема заявок Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 14:0025.05.2017 14:0025.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705648Дата и время вскрытия заявок Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Подведение итогов не позднее
20.06.2017 14:0020.06.2017 14:0020.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705648Подведение итогов не позднее Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1Химки
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка стремянки для работы у хвостового оперения и несущих винтов вертолета Ми-8МТВ-1
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
А/П ШереметьевоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Шоссе Международное, 28Б строение 1
30.30.31.110
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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