Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705120652 Уникальный номер закупки 48-3 Номер закупки Наименование закупки Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

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