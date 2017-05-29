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Номер извещения
31705120652
Уникальный номер закупки
48-3
Наименование закупки
Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:15
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-51-74
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil3-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
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Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 15:00 GMT +329.05.2017 15:0029.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120652Дата и время окончания срока приема заявок Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 08:0030.05.2017 08:0030.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120652Дата и время вскрытия заявок Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120652Подведение итогов не позднее Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Соисполнение государственного контракта №01/17/22 от 27.01.17 на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и сооружений на них в Сургутском, Нефтеюганском районах на 2017год в части поставки запасных частей к дорожным каткам HAMM, BOMAG для Филиала №3 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 911 174,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
252 шт 120 ч
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка запасных частей и выполнение работ сервис инженерами по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств Заказчика осуществляется силами и средствами Исполнителя по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная, дом 5. В полном объёме не позднее 45 рабочих дней с момента подписания договора, возможна досрочная поставка и выполнение работ раньше срока.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
45.31.1
45.31
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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