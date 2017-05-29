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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705120586
Уникальный номер закупки
391/63-ЗКЦ
Наименование закупки
Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку строп .
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 13:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-66
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Венцель Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка строп
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 06:00 GMT +329.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120586Дата и время окончания срока приема заявок Поставка стропЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 06:0029.05.2017 06:0029.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120586Дата и время вскрытия заявок Поставка стропЕкатеринбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка строп
Начальная цена
581 833,98
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
5 818,34 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ПАО «МЗИК», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
25.93.11.140
25.93
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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