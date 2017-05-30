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Номер извещения
31705120527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спасательный жилет p/n 63600-101
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Спасательный жилет p/n 63600-101Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Спасательный жилет p/n 63600-101Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спасательный жилет p/n 63600-101
Начальная цена
34 812,36
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Гайка p/n MS21042-4
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Гайка p/n MS21042-4Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Гайка p/n MS21042-4Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гайка p/n MS21042-4
Начальная цена
259,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
500 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 500
Кружка-кувшин p/n MISC3201
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Кружка-кувшин p/n MISC3201Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Кружка-кувшин p/n MISC3201Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кружка-кувшин p/n MISC3201
Начальная цена
2 206,60
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Гайка p/n FN12M02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Гайка p/n FN12M02Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Гайка p/n FN12M02Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Гайка p/n FN12M02
Начальная цена
1 038,40
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1000 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1000
Уплотнительное кольцо p/n EV034401
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительное кольцо p/n EV034401Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Уплотнительное кольцо p/n EV034401Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уплотнительное кольцо p/n EV034401
Начальная цена
882,64
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Индикаторная лампа p/n E0424R3E
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Индикаторная лампа p/n E0424R3EСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Индикаторная лампа p/n E0424R3EСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Индикаторная лампа p/n E0424R3E
Начальная цена
10 747,44
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Лампа p/n E0355-01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Лампа p/n E0355-01Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Лампа p/n E0355-01Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лампа p/n E0355-01
Начальная цена
253,11
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Электрический разьем p/n E0052N10B6SNE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Электрический разьем p/n E0052N10B6SNEСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Электрический разьем p/n E0052N10B6SNEСанкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрический разьем p/n E0052N10B6SNE
Начальная цена
2 141,70
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
Уплотнительная прокладка p/n DA10755
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120527Дата и время окончания срока приема заявок Уплотнительная прокладка p/n DA10755Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120527Дата и время вскрытия заявок Уплотнительная прокладка p/n DA10755Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Уплотнительная прокладка p/n DA10755
Начальная цена
8 878,32
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
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