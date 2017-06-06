Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку маркиратора.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара на склад Покупателя, подписания Акта приёма-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, руководство по эксплуатации) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены не позднее 90 календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.