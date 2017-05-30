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Номер извещения
31705120518
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка материалов для АО «Авиакомпания «Россия»
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
Контактный телефон
+7 812 633-39-99 доб. 2463
Факс
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Адрес электронной почты
tender@rossiya-airlines.com
Ф.И.О. контактного лица
Харевич Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Аудиогарнитура p/n 64300-210
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Аудиогарнитура p/n 64300-210Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Аудиогарнитура p/n 64300-210Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аудиогарнитура p/n 64300-210
Начальная цена
35 400,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
100 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Крепежный каркас p/n 0140-00
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Крепежный каркас p/n 0140-00Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Крепежный каркас p/n 0140-00Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крепежный каркас p/n 0140-00
Начальная цена
1 817,20
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
14 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 14
Дымозащитный капюшон p/n Е28180-20-0006
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Дымозащитный капюшон p/n Е28180-20-0006Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Дымозащитный капюшон p/n Е28180-20-0006Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Дымозащитный капюшон p/n Е28180-20-0006
Начальная цена
84 960,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
40 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40
Кронштейн p/n E28095-02
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Кронштейн p/n E28095-02Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Кронштейн p/n E28095-02Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Кронштейн p/n E28095-02
Начальная цена
8 024,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
34 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 34
Контейнер для хранения аптечки p/n 10007-014
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Контейнер для хранения аптечки p/n 10007-014Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Контейнер для хранения аптечки p/n 10007-014Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контейнер для хранения аптечки p/n 10007-014
Начальная цена
4 720,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Крепежный элемент p/n A2567030903000
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Крепежный элемент p/n A2567030903000Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Крепежный элемент p/n A2567030903000Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Крепежный элемент p/n A2567030903000
Начальная цена
15 340,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
10 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Демонстрационная кислородная маска p/n 289-1001
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120518Дата и время окончания срока приема заявок Демонстрационная кислородная маска p/n 289-1001Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120518Дата и время вскрытия заявок Демонстрационная кислородная маска p/n 289-1001Санкт-Петербург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Демонстрационная кислородная маска p/n 289-1001
Начальная цена
885,00
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
25 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
АО «Авиакомпания «Россия» 196210, Санкт-Петербург, ул. Пилотов 18/4Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Пилотов, 18/4
30.30.50.110
30.30.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 25
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