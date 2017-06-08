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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705120291
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
поставка автомобиля Chevrolet Express или эквивалента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-93-45
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Марк Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Химки
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка автомобиля Chevrolet Express
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120291Дата и время окончания срока приема заявок Поставка автомобиля Chevrolet ExpressХимки
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 12:0008.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120291Дата и время вскрытия заявок Поставка автомобиля Chevrolet ExpressХимки
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 12:0022.06.2017 12:0022.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705120291Подведение итогов не позднее Поставка автомобиля Chevrolet ExpressХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка автомобиля Chevrolet Express
Начальная цена
12 978 400,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
64 892,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
29.10
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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