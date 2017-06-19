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    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «АМНГР» (Продавец) на продажу объекта недвижимого имущества «Здание»

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «АМНГР» (Продавец) на продажу объекта недвижимого имущества «Здание»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705637Дата и время окончания срока приема заявок Объект недвижимого имущества «Здание»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705637

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «АМНГР» (Продавец) на продажу объекта недвижимого имущества «Здание»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 12:38

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об активе

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Объект недвижимого имущества «Здание»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 12:00 GMT +319.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705637Дата и время окончания срока приема заявок Объект недвижимого имущества «Здание»Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705637Дата окончания срока рассмотрения заявок Объект недвижимого имущества «Здание»Москва

    Дата и время проведения

    03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705637Дата и время проведения Объект недвижимого имущества «Здание»Москва

    Подведение итогов не позднее

    12.07.2017 10:0012.07.2017 10:0012.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705637Подведение итогов не позднее Объект недвижимого имущества «Здание»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    12.07.201712.07.2017 10:0012.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705637Подведение итогов не позднее Объект недвижимого имущества «Здание»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Объект недвижимого имущества «Здание»

    Начальная цена

    39 460 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Арктикморнефтегазразведка»
    Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»

    Адрес местонахождения

    183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20

    Здания нежилые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Объект недвижимого имущества «Здание»"

    Кол-во: 0

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    55 000 000
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    1
    Регион:
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