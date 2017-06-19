www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «АМНГР» (Продавец) на продажу объекта недвижимого имущества «Здание»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Объект недвижимого имущества «Здание»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 12:00 GMT +319.06.2017 12:0019.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705637Дата и время окончания срока приема заявок Объект недвижимого имущества «Здание»Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705637Дата окончания срока рассмотрения заявок Объект недвижимого имущества «Здание»Москва
Дата и время проведения
03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705637Дата и время проведения Объект недвижимого имущества «Здание»Москва
Подведение итогов не позднее
12.07.2017 10:0012.07.2017 10:0012.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705637Подведение итогов не позднее Объект недвижимого имущества «Здание»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Объект недвижимого имущества «Здание»
Начальная цена
39 460 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Арктикморнефтегазразведка»
Все закупки и тендеры «Арктикморнефтегазразведка»
Адрес местонахождения
183039, Российская Федерация, Мурманская область, Мурманск, ул. Академия Книповича, д. 33, к.3
41.20.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.