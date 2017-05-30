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Номер извещения
31705120342
Уникальный номер закупки
50
Наименование закупки
Поставка режущего и вспомогательного инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 12:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка режущего и вспомогательного инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 10:00 GMT +330.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705120342Дата и время окончания срока приема заявок Поставка режущего и вспомогательного инструментагород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 10:0030.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705120342Дата и время вскрытия заявок Поставка режущего и вспомогательного инструментагород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка режущего и вспомогательного инструмента
Начальная цена
1 841 708,13
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
92 085,41 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией о запросе котировок в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
28.49.23.199
28.49
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 51
Кол-во: 32
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