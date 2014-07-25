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    Главная / Торги / Поставка металлорежущего инструмента

    Поставка металлорежущего инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401317779

    Уникальный номер закупки

    125

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка металлорежущего инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.07.2014 16:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    аукционная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    PavlovaEA@gm.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жилина Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка металлорежущего инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.07.2014 11:00 GMT +325.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего инструментаМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    28.07.2014 11:0028.07.2014 11:0028.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401317779Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлорежущего инструментаМосква

    Дата и время проведения

    29.07.2014 10:0029.07.2014 10:0029.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401317779Дата и время проведения Поставка металлорежущего инструментаМосква

    Подведение итогов не позднее

    дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401317779Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего инструментаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401317779Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлорежущего инструмента

    Начальная цена

    1 100 474,78

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    975

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Товар доставляется по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Сторонами и выставления счета Поставщиком.Товар поставляется Покупателю в течение 80 (восьмидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.Доставка производится транспортом Поставщика, цена услуг по доставке входит в цену Договора.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    28

    ПРОИЗВОДСТВО ГОТОВЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "металлорежущий инструмент"

    Кол-во: 975

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