Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата по Договору производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания товарной накладной Сторонами и выставления счета Поставщиком.Товар поставляется Покупателю в течение 80 (восьмидесяти) рабочих дней с даты подписания Договора Сторонами.Доставка производится транспортом Поставщика, цена услуг по доставке входит в цену Договора.