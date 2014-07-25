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Номер извещения
31401317779
Уникальный номер закупки
125
Наименование закупки
Поставка металлорежущего инструмента
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 16:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
PavlovaEA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жилина Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка металлорежущего инструмента
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.07.2014 11:00 GMT +325.07.2014 11:0025.07.2014 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317779Дата и время окончания срока приема заявок Поставка металлорежущего инструментаМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
28.07.2014 11:0028.07.2014 11:0028.07.2014 11:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31401317779Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка металлорежущего инструментаМосква
Дата и время проведения
29.07.2014 10:0029.07.2014 10:0029.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31401317779Дата и время проведения Поставка металлорежущего инструментаМосква
Подведение итогов не позднее
дата не указанаEurope/MoscowПодведение итогов не позднее 31401317779Подведение итогов не позднее Поставка металлорежущего инструментаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка металлорежущего инструмента
Начальная цена
1 100 474,78
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
975
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Товар доставляется по адресу: г. Москва, ул. Вольная, д. 30.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Отсутствуют
28
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 975
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