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Номер извещения
ГП705626
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 11:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Контактный телефон
+7 911 775-96-63
Факс
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Адрес электронной почты
aleksey.ivanov@nch-spb.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705626Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705626Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705626Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
02.06.201702.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705626Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене железобетонных водоотводных лотков на съезде С-5 транспортной развязки автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» с автомобильной дороги Е-18 «Скандинавия» согласно прилагаемому тех. заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемому тех. заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Съезд С-5 транспортной развязки Е-18 «Скандинавия».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Магистраль северной столицы
Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
42.11.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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