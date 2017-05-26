Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705622Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705622

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 11:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Магистраль северной столицы
    Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы

    Юридический адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Контактный телефон

    +7 911 775-96-63

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aleksey.ivanov@nch-spb.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705622Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705622Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705622Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705622Подведение итогов не позднее Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемому тех. заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Участок основного хода в направлении трассы Е-18 «Скандинавия» (Сестрорецкое болото). ПК 379+00 – ПК 383+17,06; ПК 383+67,90 - ПК 398+52,22. Съезд С-2 транспортной развязки Е-18 «Скандинавия» в направлении на Е-18 «Скандинавия».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Магистраль северной столицы
    Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы

    Адрес местонахождения

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Классификатор ОКПД2

    43.99.90

    Работы строительные специализированные, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по восстановлению лакокрасочного покрытия шумозащитных экранов автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ТУЛАГОРГАЗ
    Маркетинговые исследования № 32211050160
    Выполнение работ по асфальтированию
    Выполнение работ по асфальтированию
    588859
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    3 599 244
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тульская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить