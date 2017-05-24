Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости перевозки. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора. В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости перевозки. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Перевозка осуществляется на основании письменной заявки Заказчика, направляемой Перевозчику на каждую перевозку. Форма заявки утверждается Перевозчиком и является обязательной для заполнения Заказчиком. Заявка исполняется Перевозчиком в течение 1(одного месяца) с момента оплаты 30% стоимости перевозки.