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Номер извещения
31705119636
Уникальный номер закупки
ЭТП ГПБ-К-359
Наименование закупки
Перевозка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» ГОСТ 5962-2013 автомобильным грузовым специализированным транспортом.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 11:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-65-26
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Корчагина Надежда Александровна
Место рассмотрения предложений
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Доставка спирта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 08:00 GMT +324.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119636Дата и время окончания срока приема заявок Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 08:0024.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119636Дата и время вскрытия заявок Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Доставка спирта
Начальная цена
329 351,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 293,51 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
790 далл.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
49.41.13
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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