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    Главная / Торги / Перевозка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» ГОСТ 5962-2013 автомобильным грузовым специализированным транспортом.

    Перевозка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» ГОСТ 5962-2013 автомобильным грузовым специализированным транспортом.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119636Дата и время окончания срока приема заявок Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705119636

    Уникальный номер закупки

    ЭТП ГПБ-К-359

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Перевозка спирта этилового ректификованного из пищевого сырья «Люкс» ГОСТ 5962-2013 автомобильным грузовым специализированным транспортом.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 11:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Договор

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО ХИМАВТОМАТИКИ
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Юридический адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    Почтовый адрес

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Контактный телефон

    +7 473 234-65-26

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    zakupki_kbha@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Корчагина Надежда Александровна

    Место рассмотрения предложений

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Закупки и тендеры Воронежская Область

    Закупки и тендеры Услуги по грузовым перевозкам автомобильным транспортом

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Доставка спирта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 08:00 GMT +324.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119636Дата и время окончания срока приема заявок Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 08:0024.05.2017 08:0024.05.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119636Дата и время вскрытия заявок Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.05.201725.05.2017 15:3025.05.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119636Подведение итогов не позднее Доставка спиртаг. Воронеж, ул. Ворошилова, 20

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Доставка спирта

    Начальная цена

    329 351,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 293,51 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    790 далл.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Форма оплаты: Безналичный расчет. Порядок оплаты: В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами договора, Поставщик представляет Покупателю счет на предварительную оплату в размере 30% от стоимости перевозки. Покупатель осуществляет предварительную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами договора. В течение 3 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной, Поставщик представляет Покупателю счет на окончательную оплату в размере 70% от стоимости перевозки. Покупатель осуществляет окончательную оплату по договору на основании счета, полученного от Поставщика, в течение 30 календарных дней с даты подписания Сторонами товарной накладной. Перевозка осуществляется на основании письменной заявки Заказчика, направляемой Перевозчику на каждую перевозку. Форма заявки утверждается Перевозчиком и является обязательной для заполнения Заказчиком. Заявка исполняется Перевозчиком в течение 1(одного месяца) с момента оплаты 30% стоимости перевозки.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КБХА
    Все закупки и тендеры АО КБХА

    Адрес местонахождения

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,

    394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20

    Классификатор ОКПД2

    49.41.13

    Услуги по перевозке автомобильным транспортом прочих жидкостей или газов в автоцистернах или полуприцепах-цистернах

    Классификатор ОКВЭД2

    49.41

    Деятельность автомобильного грузового транспорта

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доставка спирта"

    Кол-во: 1

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