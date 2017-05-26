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    Главная / Торги / Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705613Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705613

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 10:48

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Тех. задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Магистраль северной столицы
    Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы

    Юридический адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Контактный телефон

    +7 911 775-96-63

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    aleksey.ivanov@nch-spb.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Иванов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705613Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705613Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705613Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    02.06.201702.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705613Подведение итогов не позднее Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно прилагаемому тех. заданию.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    I-ая очередь строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100 % оплата в течение 30 календарных дней после подписания Акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Магистраль северной столицы
    Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы

    Адрес местонахождения

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а

    Классификатор ОКПД2

    71.20.1

    Услуги в области технических испытаний, исследований и анализа

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по диагностики мостовых сооружений в составе I-ой очереди строительства автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр»"

    Кол-во: 1

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