Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 15:0022.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705611Дата и время окончания срока приема заявок Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"АрхангельскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705611

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 10:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью МРТС-Строймонтаж
    Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж

    Юридический адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Почтовый адрес

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Контактный телефон

    +7 818 263-89-63 доб. 129

    Факс

    +7 499 724-20-20

    Адрес электронной почты

    Skirev_D@mrtssm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Скирев Дмитрий Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Архангельск

    Закупки и тендеры Архангельская Область

    Ключевые слова:

    металлопрокат, прокат, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 10:0030.05.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705611Подведение итогов не позднее Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"Архангельск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка металлопроката для нужд ООО "МРТС-Строймонтаж"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    163050, г. Архангельск, ул. Дрейера, д.66Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительно оплата после поставки/аванс
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    МРТС-Строймонтаж
    Все закупки и тендеры МРТС-Строймонтаж

    Адрес местонахождения

    163050, Российская Федерация, Архангельская область, Архангельск, Дрейера, 12

    Классификатор ОКПД2

    45.21.31.110

    Работы общестроительные по прокладке магистральных нефтепроводов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уголок, 100х10 С245, 12 м, ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Уголок, 100х100х7 С245, 12 м, ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Уголок, 75х75х6, 12 м, ГОСТ 8509-93"

    Кол-во: 0

    "Позиция 4"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ. 16мм, сталь С245, 6000х2000 мм, ГОСТ 82-70 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 5"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ.10 мм сталь С245, 6000х2000 мм, ГОСТ 82-70 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Уголок, 50х50х5 С245, 12 м, ГОСТ 8509-93 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 2

    "Позиция 7"

    "Труба, Ø60х3,5 С245, ГОСТ 10704-91"

    Кол-во: 0

    "Позиция 8"

    "Круг, В1-36, С345, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 9"

    "Круг, В1-30, С345, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 10"

    "Круг, В1-20, С345, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 11"

    "Круг, В-18, Ст3сп2-св, ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0

    "Позиция 12"

    "Круг, 10 С245, ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0

    "Позиция 13"

    "Стержень (Арматура), 16-А400-25Г2С, ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 14"

    "Стержень (Арматура), 12-А400, 12 м, ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 15"

    "Стержень (Арматура), 12-А240, 12 м, ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 0

    "Позиция 16"

    "Стержень (Арматура), 10-А400-25Г2С, 12 м, ГОСТ 5781-82"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "Квадрат 15, сталь Ст3сп2-св, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 535-2005"

    Кол-во: 0

    "Позиция 18"

    "Лист чечевицы, 5х350, С245, L=1550, ГОСТ 8568-77, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 19"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ.50 мм сталь С345, ГОСТ 82-70, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 20"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ.20 мм сталь С245, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 21"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ.18 мм сталь С345, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 22"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ. 16мм сталь С345, ГОСТ 103-2006, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 23"

    "Полоса (Прокат листовой г/к), толщ.6 мм сталь С245, 6000х2000 мм, ГОСТ 82-70 ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Прокат листовой г/к, Толщ. 5 мм, сталь С245, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 25"

    "Прокат листовой г/к, толщ. 3 мм, сталь С245, ГОСТ 19903-2015, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    "Позиция 26"

    "Швеллер10П, сталь С245, Lср=175мм, ГОСТ 8240-97, ГОСТ 27772-2015"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО
    Конкурентный отбор № АП010127
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево"
    Поставка прицепа тракторного топливозаправочного ПТЗ 5800 (или эквивалента) для нужд ООО...
    572346
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Нижегородтеплогаз
    Конкурентный отбор № 32211081565
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    Поставка моторного топлива с использованием топливных карт.
    593742
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 922 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    МАУ СШОР № 8
    Аукцион на понижение № 32211081549
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо, бензин АИ-92) для нужд Муниципального автономного учреждения «СШОР № 8»
    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку ГСМ (Дизельное топливо,...
    593741
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 07:00(GMT+03:00)
    980 080
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородтеплогаз
    Маркетинговые исследования * № 32211081526
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к отопительному сезону (подготовка котлов к режимно-наладочным испытаниям, химпромывка, гидропневматическая промывка, режимно-наладочные испытания котлов) в котельных г.Дзержинска и г.Сергач Нижегородской области.
    Оказание услуг по выполнению комплекса регламентных мероприятий по подготовке котлов к...
    593732
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования *
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    29 824 859
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013759
    Закупка сэндвич-панелей
    Закупка сэндвич-панелей
    591483
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.01.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237212
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    109/28.01.22/КО/Э Поставка адсорбента в процессе осушки гексана
    593733
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    3 506 286
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить