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    Главная / Торги / Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.

    Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705608Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.ХимкиПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705608

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 10:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    ТЗ

    Контакты

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИА ГРУПП
    Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП

    Юридический адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Почтовый адрес

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Контактный телефон

    +7 916 565-09-06

    Факс

    Адрес электронной почты

    petrenko@a-group.aero

    Ф.И.О. контактного лица

    Петренко Сергей Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Химки

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 14:00 GMT +331.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705608Дата и время окончания срока приема заявок Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.Химки

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 14:0031.05.2017 14:0031.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705608Дата и время вскрытия заявок Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.Химки

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 14:0030.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705608Подведение итогов не позднее Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.Химки

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705608Подведение итогов не позднее Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.Химки

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка противообледенительных жидкостей (ПОЖ) на осенне-зимний период 2017-2018 гг.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 000 000 - Тип 1 1 000 000 - Тип 2

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    А/П ШереметьевоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    По договору
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВИА ГРУПП»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АВИА ГРУПП
    Все закупки и тендеры АВИА ГРУПП

    Адрес местонахождения

    141400, Российская Федерация, Московская область, Фрязино, Химки, Аэропорт "Шереметьево", а/я 108

    Классификатор ОКПД2

    20.59.59.000

    Продукты разные химические, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Противообледенительная жидкость"

    Кол-во: 2

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