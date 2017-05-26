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Номер извещения
31705119879
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 11:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3462 22-57-22
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
fil8-oz@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Пашкевич Екатерина Александровна
Место рассмотрения предложений
628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, дом 5, строение 8
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Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119879Дата и время окончания срока приема заявок Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, дом 5, строение 8
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 15:0026.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119879Дата и время вскрытия заявок Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, дом 5, строение 8
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.05.201730.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119879Подведение итогов не позднее Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»628422, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, ул. Промышленная, дом 5, строение 8
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»
Начальная цена
1 255 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Единой партией в соответствии с Приложением №1 к Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки Товара: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Сургут, ул. Промышленная д. 5, сооружение -8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
29.10.1
45.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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