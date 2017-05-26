"Поставка двигателей внутреннего сгорания для автомобилей КАМАЗ для СМФ №8 АО «ГК «Северавтодор»"

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Товара: в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня, следующего за днём подписания Договора обеими Сторонами. Оплата производится в 100% размере по факту поставки товара на основании подписанных уполномоченными лицами товарной накладной и счета-фактуры в безналичной форме путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в течение 90 (девяносто) календарных дней с момента получения счета-фактуры и товарной накладной.