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Номер извещения
31705119645
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на право заключения договора на Оказание услуг по ремонту двух токарно-винторезных станков 1К62 инв. №№ 5869, 6370 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 11:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Ремонт токарно-винтовых станков модели 1К62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 11:00 GMT +322.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119645Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт токарно-винтовых станков модели 1К62Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2017 11:0022.06.2017 11:0022.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119645Дата и время вскрытия заявок Ремонт токарно-винтовых станков модели 1К62Барнаул
Подведение итогов не позднее
20.07.2017 09:0020.07.2017 09:0020.07.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119645Подведение итогов не позднее Ремонт токарно-винтовых станков модели 1К62Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Ремонт токарно-винтовых станков модели 1К62
Начальная цена
370 298,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
33.12.12
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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