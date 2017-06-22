Запрос предложений на право заключения договора на Оказание услуг по ремонту двух токарно-винторезных станков 1К62 инв. №№ 5869, 6370 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705119645 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на право заключения договора на Оказание услуг по ремонту двух токарно-винторезных станков 1К62 инв. №№ 5869, 6370 для нужд ООО «БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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