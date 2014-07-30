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Номер извещения
ГП407072
Уникальный номер закупки
136-А-ВЮ
Наименование закупки
на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Почтовый адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Факс
+7 495 609-52-13
Адрес электронной почты
a.zvarin@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Зварин Антон Николаевич
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 10:00 GMT +330.07.2014 10:0030.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407072Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.08.2014 10:0001.08.2014 10:0001.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407072Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
05.08.2014 10:0005.08.2014 10:0005.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407072Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407072Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
363,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
14 059,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
38,7 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кореневская, д. 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 10:00 GMT +330.07.2014 10:0030.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407072Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.08.2014 10:0001.08.2014 10:0001.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407072Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
05.08.2014 10:0005.08.2014 10:0005.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407072Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407072Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
363,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
9 590,86 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
26,4 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кореневская, д. 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 10:00 GMT +330.07.2014 10:0030.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407072Дата и время окончания срока приема заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата окончания срока рассмотрения заявок
01.08.2014 10:0001.08.2014 10:0001.08.2014 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП407072Дата окончания срока рассмотрения заявок на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Дата и время проведения
05.08.2014 10:0005.08.2014 10:0005.08.2014 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП407072Дата и время проведения на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Подведение итогов не позднее
06.08.2014 10:0006.08.2014 10:0006.08.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407072Подведение итогов не позднее на право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»Административные округа г Москвы /
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества ОАО «Военторг-Юг»
Начальная цена
363,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
6 175,93 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 кв.м.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Краснодар, Прикубанский округ, ул. Кореневская, д. 49Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Отсутствуют
70.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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