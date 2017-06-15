Приобретение средств охраны труда и техники безопасности.

"Позиция 1" "32.99.11.199: Изделия готовые прочие - Изделия готовые, не включенные в другие группировки - Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки - Уборы головные защитные; ручки и карандаши, доски, печати, штемпели для датирования, запечатывания или нумерации; ленты для пишущих машинок, штемпельные подушки - Уборы головные защитные и средства защиты прочие - Уборы головные защитные и средства защиты прочие, не включенные в другие группировки - Средства индивидуальной защиты прочие, не включенные в другие группировки"

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