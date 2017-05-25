Поставка листового проката в соответствии с заявкой.

Лот 1

Листовой прокат со следующими характеристиками: Марка стали, ГОСТ Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 3сп2 Г14937-89 Г19903-74 ПНО 110 1200 2800 93,5 32 20 05 001.02 09Г2С-1 ГС ТО Г19281-89-265 30 2000 8000 15,2 4 20 05 001.02 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя.