Поставка листового проката в соответствии с заявкой. Замена марки стали по листу 100 мм.

Лот 1

Листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-8 100 2000 4000 50,4 8 2056205, 2056206 09Г2С-8 140 1500 6500 11,0 1 2056282 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 10.07.2017 г.