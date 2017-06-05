www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705119132
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и испытательного полигона
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 09:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
nstihina@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стихина Наталья Сергеевна
Место рассмотрения предложений
614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 10:00 GMT +305.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705119132Дата и время окончания срока приема заявок Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93.
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 10:0005.06.2017 10:0005.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705119132Дата и время вскрытия заявок Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93.
Подведение итогов не позднее
09.06.2017 09:0009.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119132Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
09.06.201709.06.2017 09:0009.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705119132Подведение итогов не позднее Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и загородной производственной площадки
Начальная цена
52 038 900,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 040 778,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с Техническим заданием на закупку (раздел 9 документации о закупки) и проектом договора (раздел 8 документации о закупки).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
81.1
81.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.