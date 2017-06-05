Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и испытательного полигона

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705119132 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Оказание комплекса услуг по санитарному содержанию и уборке зданий, помещений и прилегающей территории, санитарной обработке текстильных изделий на территории основной площадки и испытательного полигона Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Протон-Пермские моторы

Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ Юридический адрес 614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93 Почтовый адрес 614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93 Контактный телефон +7 342 240-98-34 Факс +7 342 240-98-34 Адрес электронной почты nstihina@protonpm.ru Ф.И.О. контактного лица Стихина Наталья Сергеевна Место рассмотрения предложений 614990, г.Пермь, Комсомольский проспект,93. Закупки и тендеры Пермский Край Закупки и тендеры Услуги по комплексному обслуживанию помещений Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru