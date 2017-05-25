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Номер извещения
ГП705604
Уникальный номер закупки
188-562/17
Наименование закупки
Поставка листового проката в соответствии с заявкой.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 08:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-05-25 доб. 89122405705
Факс
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Адрес электронной почты
Anna.Shmarykina@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Шмарыкина Анна Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 07:00 GMT +325.05.2017 07:0025.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705604Дата и время окончания срока приема заявок листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 07:0025.05.2017 07:0025.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705604Дата и время вскрытия заявок листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 10:3030.06.2017 10:3030.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705604Подведение итогов не позднее листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 10:3030.06.2017 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705604Подведение итогов не позднее листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
17 т
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
24
G
Документация лота
Кол-во: 17
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