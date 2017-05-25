Поставка листового проката в соответствии с заявкой.

Лот 1

Листовой прокат по Г5520-79 ТО Г19903-74 БПНО со следующими характеристиками: Марка стали Толщина листа, мм Ширина листа, мм Длина листа, мм Вес, т Кол-во листов, шт. № внутреннего заказа 09Г2С-15 36 2000 8000 9,200 2 2055076, 2028087, 2028087.01, 2028087.02, 2010648.03 (ПН), 2010649.03 (ПН) 09Г2С-6 70 1650 4200 7,700 2 2055078 Допускается к поставке лист с иным раскроем, толщине, и с другими техническими характеристиками по согласованию с АО «Уралхиммаш». Обращаем Ваше внимание, на то, что вся продукция должна иметь читаемый сертификат качества, заверенный синей печатью поставщика, бирку, в которой указаны номера плавок, партий, позволяющие идентифицировать поставляемый металлопрокат с сертификатом завода-изготовителя. Срок поставки до 31.05.2017 г.