Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик осуществляет поставку товара по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента перечисления денежных средств Заказчиком, на основании выставленного счета Поставщика, после подписания договора. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней. Оплата осуществляется в размере 100% от выставленного счета Поставщиком, на основании заявки Заказчика.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика