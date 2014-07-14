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Номер извещения
31401317004
Уникальный номер закупки
63/2014
Наименование закупки
Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
04.07.2014 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 331-63-93
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
peg@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колпинская Мария Валерьевна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
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Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317004Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 13:0014.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401317004Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
15.07.201415.07.2014 17:0015.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401317004Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
Начальная цена
286 804,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием (приложение №2 к извещению)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар на склад Заказчика по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
Адрес местонахождения
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Отсутствуют
52.48.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 50
Кол-во: 50
Кол-во: 6
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
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