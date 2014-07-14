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    Главная / Торги / Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317004Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401317004

    Уникальный номер закупки

    63/2014

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка расходных материалов для оргтехники для нужд филиала ОАО «Корпорация» «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    04.07.2014 15:08

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 331-63-93

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    peg@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колпинская Мария Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Услуги по розничной торговле офисными машинами и оборудованием в специализированных магазинах

    Ключевые слова:

    рис

    Список лотов

    Лот 1

    Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401317004Дата и время окончания срока приема заявок Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2014 13:0014.07.2014 13:0014.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401317004Дата и время вскрытия заявок Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 17:0015.07.2014 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401317004Подведение итогов не позднее Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Предметом настоящего договора является поставка расходных материалов для оргтехники (далее – товар) на условиях, в порядке и в сроки, определяемые настоящим договором.Количество, ассортимент, технические, функциональные и качественные характеристики поставляемого товара Стороны зафиксировали в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора (Приложение №1). Увеличение объема поставляемого товара по договору не более чем на 30% оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.

    Начальная цена

    286 804,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием (приложение №2 к извещению)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик своими силами и за свой счет поставляет товар на склад Заказчика по адресу: 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставщик осуществляет поставку товара по заявкам Заказчика в течение 10 календарных дней с момента перечисления денежных средств Заказчиком, на основании выставленного счета Поставщика, после подписания договора. Оплата производится в валюте Российской Федерации – рубль.Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 10 (десяти) банковских дней. Оплата осуществляется в размере 100% от выставленного счета Поставщиком, на основании заявки Заказчика.Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Адрес местонахождения

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    52.48.12

    Розничная торговля офисными машинами и оборудованием

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картриджы для HP Designjet Z2100 тип Н70: С9390А, С9448А, С9449А, С9451 А, С9452А, С9453А, С9454А, С9455А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Бумага для HP Q8920A Roll 24"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Калька в рулоне А0+914*170м 90г/кв.м"

    Кол-во: 6

    "Позиция 4"

    "Роль для инженерных работ 841*175*76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 5"

    "Роль для инженерных работ 594*175*76"

    Кол-во: 50

    "Позиция 6"

    "Тонер RICON FW 470/480 (тип 1160)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 7"

    "Тонер RICON Africo 2015/2018/D/16/20/DSM615"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Бумага НР C6035A Roll 24"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Тонер картридж ТК-440 для Kyocera FS-6950DN"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Тонер RICON FW 780 (тип 810)"

    Кол-во: 3

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