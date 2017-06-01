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Номер извещения
31705118637
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту Водоприемного сооружения для открытых источников ул. Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения Речной Водозабор № 1, Змеиногорский. 49. г. Барнаул)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
Почтовый адрес
i.belov@rosvodokanal.ru
Контактный телефон
+7 3852 50-07-82
Факс
+7 3852 50-06-93
Адрес электронной почты
mvv@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малышев Василий Васильевич
Место рассмотрения предложений
Барнаул
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Водоприемное сооружение для открытых источников ул.Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 10:00 GMT +301.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705118637Дата и время окончания срока приема заявок Водоприемное сооружение для открытых источников ул.Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения)Барнаул
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705118637Дата и время вскрытия заявок Водоприемное сооружение для открытых источников ул.Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения)Барнаул
Подведение итогов не позднее
03.07.2017 10:0003.07.2017 10:0003.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705118637Подведение итогов не позднее Водоприемное сооружение для открытых источников ул.Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения)Барнаул
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Водоприемное сооружение для открытых источников ул.Змеиногорский тракт,49д (система видеонаблюдения)
Начальная цена
327 338,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованиями закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с требованиями закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры БАРНАУЛЬСКИЙ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
656037, КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г БАРНАУЛ, ПР-КТ КАЛИНИНА, 116,
i.belov@rosvodokanal.ru
42.21.1
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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