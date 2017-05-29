Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку шлифовальных головок

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100,00 % оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная) денежными средствами на расчетный счет Поставщика Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно спецификации - в течение 3 (трех) месяцев с момента подписания договора обеими сторонами.