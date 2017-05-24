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Номер извещения
31705118022
Уникальный номер закупки
154/2017-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора поставки кондитерских сахаристых изделий (козинак, халва, суфле) (г. Алейск)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 03:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Поставка кондитерских сахаристых изделий (козинак, халва, суфле) (г. Алейск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705118022Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кондитерских сахаристых изделий (козинак, халва, суфле) (г. Алейск)Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705118022Дата и время вскрытия заявок Поставка кондитерских сахаристых изделий (козинак, халва, суфле) (г. Алейск)Хабаровск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кондитерских сахаристых изделий (козинак, халва, суфле) (г. Алейск)
Начальная цена
496 276,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Чайная «Сибирь» г. Алейск, ул. Октябрьская, 67Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
10.82.23
10.82
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 13700
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