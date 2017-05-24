На право заключения договора поставки прицеп-фургонов для организации выездной торговли (повторно)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Безналичный расчет. Покупатель, на основании выставленного Поставщиком счета, осуществляет предоплату товара в размере 50% в течение 10 банковских. Окончательный расчет осуществляется в течение 10 банковских дней с даты уведомления Поставщиком о готовности товара к отгрузке в адрес Покупателя.