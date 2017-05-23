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Номер извещения
ГП705598
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурс на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 19:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121353, Москва, Можайский, Административные Округа Г Москвы/, Беловежская, 4
Почтовый адрес
121353, Москва, Можайский, Административные Округа Г Москвы/, Беловежская, 4
Контактный телефон
+7 495 777-54-50
Факс
+7 495 777-54-60
Адрес электронной почты
tender@russianfishery.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тарадай Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Административные Округа Г Москвы/
Ключевые слова:
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1. По результатам тендера будут заключены контракты на строительство судов типа ST192 в количестве до 7 судов (в зависимости от сроков сдачи последнего Судна серии). 2. Срок сдачи последнего Судна серии не позднее конца 2023 г. 3. Каждое Судно серии должно соответствовать следующим характеристикам: Наибольшая длина Судна 108,20 м. Наибольшая ширина 21,00 м. Осадка Судна порожнем 7,80 м. Водоизмещение порожнем 7 160 т. Знаки символа класса RMRS KM , ICE 3, AUT 1 REF Fishing vessel, корпус согласно правилам РМРС ICE-1A Super Полный пакет технической документации, включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования, будет предоставлен участнику тендера после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Извещению. 4. Суда серии должны соответствовать требованиям программы квот государственной поддержки (КГП) согласно Постановлению Правительства о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. 5. Судостроительные контракты будут заключены по форме, предложенной ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», соответствующей международным отраслевым стандартам. Тендер на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 будет проведен в два (2) этапа. Описание условий проведения тендера приведено в Приложении 1 к настоящему Извещению. В случае возникновения вопросов об условиях проведения тендера просьба направлять вопросы на электронную почту tender@russianfishery.ru. Порядок проведения тендера на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 (далее – Тендер) 1. Тендер будет проведен в два (2) этапа: a. Этап 1 (15.05 – 06.06.2017 г.) – Квалификационный отбор – оценка соответствия технических мощностей участников Тендера требованиям, необходимым для постройки Судов серии, включая: - Производственные мощности; - Опыт строительства за последние 8 лет; - Текущая и плановая загрузка; - Верхнеуровневый план-график строительства Судов серии с указанием срока сдачи каждого судна до конца 2023 года (в количестве от 3 до 7 судов, в зависимости от перспективной загрузки / производственных мощностей участника). b. Этап 2 - Финальный – сравнение коммерческих предложений и согласованных основных контрактных условий с участниками Тендера, прошедших квалификационный отбор. 2. В случае принятия решения об участии в Тендере, просим направить в адрес ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» («Заказчик») 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и/или на адрес электронной почты tender@russianfishery.ru: a. В срок до 23.05.2017 года - заполненное и подписанное руководителем Соглашение о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к Извещению. После получения подписанного Соглашения о конфиденциальности в течение одного (1) рабочего дня претенденту будет направлен пакет технической документации по Судам серии (включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования). b. В срок до 30.05.2017 года – заполненный Квалификационный опросник, по форме согласно Приложению 3 к данному Извещению, и Заявку на участие в тендере на фирменном бланке участника с печатью компании и подписью генерального директора, по форме согласно Приложению 4 к данному Извещению. 3. Окончательный срок приема заявок в рамках первого этапа Тендера – 30.05.2017 года. 4. В срок до 06.06.2017 года Заказчик рассматривает полученные материалы и письменно оповещает участников тендера о результатах квалификационного отбора. Участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор, будет выслано извещение с порядком проведения и материалами для участия во втором этапе Тендера. Настоящее Извещение о тендере не является офертой. Заказчик не несет ответственности за работу почты, любых третьих лиц, а также сбои в работе компьютерных систем и ни при каких условиях не будет компенсировать потенциальным участникам любые убытки в связи с неполучением Заказчиком их предложений. Полученные заявки и прилагаемые к ним документы остаются в распоряжении Заказчика, возврату, направившему их лицу, не подлежат и могут храниться и обрабатываться Заказчиком и его аффилированными лицами в течение неограниченного периода времени. Заказчик вправе в любое время отменить проведение тендера по собственному усмотрению. По результатам тендера между участником и Заказчиком, в случае если стороны после тендера вступают в отношения, являющиеся предметом тендера, должен быть оформлен и подписан письменный договор по форме, предложенной Заказчиком. Направление заявки участника любым способом означает согласие с вышеизложенными условиями.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705598Подведение итогов не позднее 1. По результатам тендера будут заключены контракты на строительство судов типа ST192 в количестве до 7 судов (в зависимости от сроков сдачи последнего Судна серии). 2. Срок сдачи последнего Судна серии не позднее конца 2023 г. 3. Каждое Судно серии должно соответствовать следующим характеристикам: Наибольшая длина Судна 108,20 м. Наибольшая ширина 21,00 м. Осадка Судна порожнем 7,80 м. Водоизмещение порожнем 7 160 т. Знаки символа класса RMRS KM , ICE 3, AUT 1 REF Fishing vessel, корпус согласно правилам РМРС ICE-1A Super Полный пакет технической документации, включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования, будет предоставлен участнику тендера после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Извещению. 4. Суда серии должны соответствовать требованиям программы квот государственной поддержки (КГП) согласно Постановлению Правительства о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. 5. Судостроительные контракты будут заключены по форме, предложенной ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», соответствующей международным отраслевым стандартам. Тендер на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 будет проведен в два (2) этапа. Описание условий проведения тендера приведено в Приложении 1 к настоящему Извещению. В случае возникновения вопросов об условиях проведения тендера просьба направлять вопросы на электронную почту tender@russianfishery.ru. Порядок проведения тендера на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 (далее – Тендер) 1. Тендер будет проведен в два (2) этапа: a. Этап 1 (15.05 – 06.06.2017 г.) – Квалификационный отбор – оценка соответствия технических мощностей участников Тендера требованиям, необходимым для постройки Судов серии, включая: - Производственные мощности; - Опыт строительства за последние 8 лет; - Текущая и плановая загрузка; - Верхнеуровневый план-график строительства Судов серии с указанием срока сдачи каждого судна до конца 2023 года (в количестве от 3 до 7 судов, в зависимости от перспективной загрузки / производственных мощностей участника). b. Этап 2 - Финальный – сравнение коммерческих предложений и согласованных основных контрактных условий с участниками Тендера, прошедших квалификационный отбор. 2. В случае принятия решения об участии в Тендере, просим направить в адрес ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» («Заказчик») 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и/или на адрес электронной почты tender@russianfishery.ru: a. В срок до 23.05.2017 года - заполненное и подписанное руководителем Соглашение о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к Извещению. После получения подписанного Соглашения о конфиденциальности в течение одного (1) рабочего дня претенденту будет направлен пакет технической документации по Судам серии (включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования). b. В срок до 30.05.2017 года – заполненный Квалификационный опросник, по форме согласно Приложению 3 к данному Извещению, и Заявку на участие в тендере на фирменном бланке участника с печатью компании и подписью генерального директора, по форме согласно Приложению 4 к данному Извещению. 3. Окончательный срок приема заявок в рамках первого этапа Тендера – 30.05.2017 года. 4. В срок до 06.06.2017 года Заказчик рассматривает полученные материалы и письменно оповещает участников тендера о результатах квалификационного отбора. Участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор, будет выслано извещение с порядком проведения и материалами для участия во втором этапе Тендера. Настоящее Извещение о тендере не является офертой. Заказчик не несет ответственности за работу почты, любых третьих лиц, а также сбои в работе компьютерных систем и ни при каких условиях не будет компенсировать потенциальным участникам любые убытки в связи с неполучением Заказчиком их предложений. Полученные заявки и прилагаемые к ним документы остаются в распоряжении Заказчика, возврату, направившему их лицу, не подлежат и могут храниться и обрабатываться Заказчиком и его аффилированными лицами в течение неограниченного периода времени. Заказчик вправе в любое время отменить проведение тендера по собственному усмотрению. По результатам тендера между участником и Заказчиком, в случае если стороны после тендера вступают в отношения, являющиеся предметом тендера, должен быть оформлен и подписан письменный договор по форме, предложенной Заказчиком. Направление заявки участника любым способом означает согласие с вышеизложенными условиями. Административные Округа Г Москвы/
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1. По результатам тендера будут заключены контракты на строительство судов типа ST192 в количестве до 7 судов (в зависимости от сроков сдачи последнего Судна серии). 2. Срок сдачи последнего Судна серии не позднее конца 2023 г. 3. Каждое Судно серии должно соответствовать следующим характеристикам: Наибольшая длина Судна 108,20 м. Наибольшая ширина 21,00 м. Осадка Судна порожнем 7,80 м. Водоизмещение порожнем 7 160 т. Знаки символа класса RMRS KM , ICE 3, AUT 1 REF Fishing vessel, корпус согласно правилам РМРС ICE-1A Super Полный пакет технической документации, включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования, будет предоставлен участнику тендера после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Извещению. 4. Суда серии должны соответствовать требованиям программы квот государственной поддержки (КГП) согласно Постановлению Правительства о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. 5. Судостроительные контракты будут заключены по форме, предложенной ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», соответствующей международным отраслевым стандартам. Тендер на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 будет проведен в два (2) этапа. Описание условий проведения тендера приведено в Приложении 1 к настоящему Извещению. В случае возникновения вопросов об условиях проведения тендера просьба направлять вопросы на электронную почту tender@russianfishery.ru. Порядок проведения тендера на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 (далее – Тендер) 1. Тендер будет проведен в два (2) этапа: a. Этап 1 (15.05 – 06.06.2017 г.) – Квалификационный отбор – оценка соответствия технических мощностей участников Тендера требованиям, необходимым для постройки Судов серии, включая: - Производственные мощности; - Опыт строительства за последние 8 лет; - Текущая и плановая загрузка; - Верхнеуровневый план-график строительства Судов серии с указанием срока сдачи каждого судна до конца 2023 года (в количестве от 3 до 7 судов, в зависимости от перспективной загрузки / производственных мощностей участника). b. Этап 2 - Финальный – сравнение коммерческих предложений и согласованных основных контрактных условий с участниками Тендера, прошедших квалификационный отбор. 2. В случае принятия решения об участии в Тендере, просим направить в адрес ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» («Заказчик») 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и/или на адрес электронной почты tender@russianfishery.ru: a. В срок до 23.05.2017 года - заполненное и подписанное руководителем Соглашение о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к Извещению. После получения подписанного Соглашения о конфиденциальности в течение одного (1) рабочего дня претенденту будет направлен пакет технической документации по Судам серии (включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования). b. В срок до 30.05.2017 года – заполненный Квалификационный опросник, по форме согласно Приложению 3 к данному Извещению, и Заявку на участие в тендере на фирменном бланке участника с печатью компании и подписью генерального директора, по форме согласно Приложению 4 к данному Извещению. 3. Окончательный срок приема заявок в рамках первого этапа Тендера – 30.05.2017 года. 4. В срок до 06.06.2017 года Заказчик рассматривает полученные материалы и письменно оповещает участников тендера о результатах квалификационного отбора. Участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор, будет выслано извещение с порядком проведения и материалами для участия во втором этапе Тендера. Настоящее Извещение о тендере не является офертой. Заказчик не несет ответственности за работу почты, любых третьих лиц, а также сбои в работе компьютерных систем и ни при каких условиях не будет компенсировать потенциальным участникам любые убытки в связи с неполучением Заказчиком их предложений. Полученные заявки и прилагаемые к ним документы остаются в распоряжении Заказчика, возврату, направившему их лицу, не подлежат и могут храниться и обрабатываться Заказчиком и его аффилированными лицами в течение неограниченного периода времени. Заказчик вправе в любое время отменить проведение тендера по собственному усмотрению. По результатам тендера между участником и Заказчиком, в случае если стороны после тендера вступают в отношения, являющиеся предметом тендера, должен быть оформлен и подписан письменный договор по форме, предложенной Заказчиком. Направление заявки участника любым способом означает согласие с вышеизложенными условиями.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
количество до 7 судов (в зависимости от сроков сдачи последнего Судна серии).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Суда серии должны соответствовать требованиям программы квот государственной поддержки (КГП) согласно Постановлению Правительства о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
Все закупки и тендеры РУССКАЯ РЫБОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ
Адрес местонахождения
121353, Москва, Можайский, Административные Округа Г Москвы/, Беловежская, 4
30.11.99.000
30.11.31.111
03.11.70.190
43.99.9
Документация лота
Кол-во: 7
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