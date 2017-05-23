Конкурс на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192

Лот 1

1. По результатам тендера будут заключены контракты на строительство судов типа ST192 в количестве до 7 судов (в зависимости от сроков сдачи последнего Судна серии). 2. Срок сдачи последнего Судна серии не позднее конца 2023 г. 3. Каждое Судно серии должно соответствовать следующим характеристикам: Наибольшая длина Судна 108,20 м. Наибольшая ширина 21,00 м. Осадка Судна порожнем 7,80 м. Водоизмещение порожнем 7 160 т. Знаки символа класса RMRS KM , ICE 3, AUT 1 REF Fishing vessel, корпус согласно правилам РМРС ICE-1A Super Полный пакет технической документации, включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования, будет предоставлен участнику тендера после подписания с ним Соглашения о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к настоящему Извещению. 4. Суда серии должны соответствовать требованиям программы квот государственной поддержки (КГП) согласно Постановлению Правительства о закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели. 5. Судостроительные контракты будут заключены по форме, предложенной ООО «Русская Рыбопромышленная Компания», соответствующей международным отраслевым стандартам. Тендер на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 будет проведен в два (2) этапа. Описание условий проведения тендера приведено в Приложении 1 к настоящему Извещению. В случае возникновения вопросов об условиях проведения тендера просьба направлять вопросы на электронную почту tender@russianfishery.ru. Порядок проведения тендера на строительство серии рыбопромысловых траулеров типа ST192 (далее – Тендер) 1. Тендер будет проведен в два (2) этапа: a. Этап 1 (15.05 – 06.06.2017 г.) – Квалификационный отбор – оценка соответствия технических мощностей участников Тендера требованиям, необходимым для постройки Судов серии, включая: - Производственные мощности; - Опыт строительства за последние 8 лет; - Текущая и плановая загрузка; - Верхнеуровневый план-график строительства Судов серии с указанием срока сдачи каждого судна до конца 2023 года (в количестве от 3 до 7 судов, в зависимости от перспективной загрузки / производственных мощностей участника). b. Этап 2 - Финальный – сравнение коммерческих предложений и согласованных основных контрактных условий с участниками Тендера, прошедших квалификационный отбор. 2. В случае принятия решения об участии в Тендере, просим направить в адрес ООО «Русская Рыбопромышленная Компания» («Заказчик») 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 и/или на адрес электронной почты tender@russianfishery.ru: a. В срок до 23.05.2017 года - заполненное и подписанное руководителем Соглашение о конфиденциальности, по форме согласно Приложению 2 к Извещению. После получения подписанного Соглашения о конфиденциальности в течение одного (1) рабочего дня претенденту будет направлен пакет технической документации по Судам серии (включая Техническую Спецификацию, Чертеж общего расположения и Перечень основного оборудования). b. В срок до 30.05.2017 года – заполненный Квалификационный опросник, по форме согласно Приложению 3 к данному Извещению, и Заявку на участие в тендере на фирменном бланке участника с печатью компании и подписью генерального директора, по форме согласно Приложению 4 к данному Извещению. 3. Окончательный срок приема заявок в рамках первого этапа Тендера – 30.05.2017 года. 4. В срок до 06.06.2017 года Заказчик рассматривает полученные материалы и письменно оповещает участников тендера о результатах квалификационного отбора. Участникам, успешно прошедшим квалификационный отбор, будет выслано извещение с порядком проведения и материалами для участия во втором этапе Тендера. Настоящее Извещение о тендере не является офертой. Заказчик не несет ответственности за работу почты, любых третьих лиц, а также сбои в работе компьютерных систем и ни при каких условиях не будет компенсировать потенциальным участникам любые убытки в связи с неполучением Заказчиком их предложений. Полученные заявки и прилагаемые к ним документы остаются в распоряжении Заказчика, возврату, направившему их лицу, не подлежат и могут храниться и обрабатываться Заказчиком и его аффилированными лицами в течение неограниченного периода времени. Заказчик вправе в любое время отменить проведение тендера по собственному усмотрению. По результатам тендера между участником и Заказчиком, в случае если стороны после тендера вступают в отношения, являющиеся предметом тендера, должен быть оформлен и подписан письменный договор по форме, предложенной Заказчиком. Направление заявки участника любым способом означает согласие с вышеизложенными условиями.