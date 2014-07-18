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Номер извещения
ГП407070
Уникальный номер закупки
562-4
Наименование закупки
Выполнение работ по склейки давальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
03.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
Почтовый адрес
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Контактный телефон
+7 343 310-06-43
Факс
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Адрес электронной почты
ananev@ekb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ананьев Александр Русланович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ по склейки довальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.07.2014 08:00 GMT +318.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407070Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по склейки довальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
18.07.2014 08:0018.07.2014 08:0018.07.2014 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407070Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по склейки довальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.07.2014 11:3022.07.2014 11:3022.07.2014 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407070Подведение итогов не позднее Выполнение работ по склейки довальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по склейки довальческой резиновой прослойки без применения клея методом горячей вулканизации.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
30шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Г. Екатеринбург, пер. Хибинагорский, 33.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО УРАЛХИММАШ
Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ
Адрес местонахождения
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,
620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33
Отсутствуют
25.13
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 30
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