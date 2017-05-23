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Номер извещения
ГП705596
Уникальный номер закупки
ЗЦП17-05-12
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений на программное обеспечение Radware Alteon 5224 XL в 2-х лотах (Лот №2: подача ценового предложения в долларах США).
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 18:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 913-78-74
Факс
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Адрес электронной почты
Alexey.Monahov@gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тареева Ирина Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка программного обеспечения Radware Alteon 5224 XL
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 16:00 GMT +323.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705596Дата и время окончания срока приема заявок Поставка программного обеспечения Radware Alteon 5224 XLМосква
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 16:0023.05.2017 16:0023.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705596Дата и время вскрытия заявок Поставка программного обеспечения Radware Alteon 5224 XLМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка программного обеспечения Radware Alteon 5224 XL
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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