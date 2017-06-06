выполнение работ по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «КБ «Квазар» по адресу: г. Нижний Новгород, Окский съезд, 2А (ОКПД 2 41.20.4)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705117803 Уникальный номер закупки 638 Номер закупки Наименование закупки выполнение работ по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «КБ «Квазар» по адресу: г. Нижний Новгород, Окский съезд, 2А (ОКПД 2 41.20.4) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru