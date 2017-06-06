www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705117803
Уникальный номер закупки
638
Наименование закупки
выполнение работ по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «КБ «Квазар» по адресу: г. Нижний Новгород, Окский съезд, 2А (ОКПД 2 41.20.4)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 19:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
603022, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Окский съезд, д.2А
Контактный телефон
+7 831 430-53-27
Факс
+7 831 430-53-27
Адрес электронной почты
oui@kvazar.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Работинский Александр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 08:00 GMT +306.06.2017 08:0006.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705117803Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А Нижний Новгород
Дата и время вскрытия заявок
06.06.2017 09:00GMT +306.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705117803Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А Нижний Новгород
Дата окончания срока рассмотрения заявок
06.06.201706.06.2017 09:0006.06.2017 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705117803Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А Нижний Новгород
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 09:0007.06.2017 09:0007.06.2017 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705117803Подведение итогов не позднее Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А Нижний Новгород
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по ремонту фасада и кровли ТП-832 и наружных стен технического этажа, Окский съезд, 2А
Начальная цена
350 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл ед.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Нижний Новгород, Окский съезд, 2АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
41.20.4
41.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.