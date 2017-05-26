Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

1. Условия оплаты: ежемесячная оплата в рублях РФ. 2. Передача экземпляров системы - копий СПС КонсультантПлюс на материальном носителе осуществляется Поставщиком по адресу: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63. 3. Срок поставки: не более 10 (десяти) дней с даты подписания Договора. 4. Победитель процедуры закупки осуществляет доставку всех возможных документов (накладных, актов, счетов-фактур и т.д.) по Договору по требованию Банка. .