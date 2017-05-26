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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705593
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос ценовых предложений №ЗЦП17-04-11 на приобретение информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд Банка ГПБ (АО).
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
16.05.2017 18:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Почтовый адрес
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
Контактный телефон
+7 495 989-91-24 доб. 99124
Факс
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Адрес электронной почты
Oleg.Orletskiy@Gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлецкий Олег Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд Банка ГПБ (АО).
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 15:00 GMT +326.05.2017 15:0026.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705593Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд Банка ГПБ (АО).Москва
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 16:0026.05.2017 16:0026.05.2017 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705593Дата и время вскрытия заявок Приобретение информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд Банка ГПБ (АО).Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение информационных услуг с использованием экземпляров Систем КонсультантПлюс для нужд Банка ГПБ (АО).
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.63.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Все закупки и тендеры Филиал Газпромбанк (Акционерное общество) Западно-Сибирский
Адрес местонахождения
630105, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Кавалерийская, 2
62.01.29.000
46.51.2
Документация лота
Кол-во: 0
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