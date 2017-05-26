Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Расчеты между Сторонами производятся путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Поставщика. Датой оплаты является дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. Оплата Оборудования осуществляется в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с момента поставки Оборудования и его монтажа, подписания Сторонами товарной накладной и предоставления Поставщиком счета, счет-фактуры, товарной накладной (ТОРГ-12) Покупателю. Иные сведения о закупке находятся в Котировочной документации, являющейся неотъемлемой частью Извещения.