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    Главная / Торги / Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT

    Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705739Дата и время окончания срока приема заявок Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705739

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 13:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Типовой договор

    Основные требования к поставке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Торговый Дом Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Юридический адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Почтовый адрес

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Контактный телефон

    +7 911 478-10-34

    Факс

    +7 4722 58-64-00

    Адрес электронной почты

    o.shandura@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шандура Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Калининград

    Закупки и тендеры Калининградская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705739Дата и время окончания срока приема заявок Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград

    Дата и время вскрытия заявок

    22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705739Дата и время вскрытия заявок Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград

    Подведение итогов не позднее

    26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705739Подведение итогов не позднее Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    26.05.201726.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705739Подведение итогов не позднее Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицы

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    238120, Калининградская область, Озерский район, н.п. Дубрава, ферма "Дубрава"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа не менее 60 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТД Агроторг
    Все закупки и тендеры ТД Агроторг

    Адрес местонахождения

    309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1

    Классификатор ОКПД2

    28.30

    Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT"

    Кол-во: 3

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