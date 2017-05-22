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Номер извещения
ГП705739
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
Контактный телефон
+7 911 478-10-34
Факс
+7 4722 58-64-00
Адрес электронной почты
o.shandura@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шандура Ольга Игоревна
Место рассмотрения предложений
Калининград
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.05.2017 18:00 GMT +322.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705739Дата и время окончания срока приема заявок Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград
Дата и время вскрытия заявок
22.05.2017 18:0022.05.2017 18:0022.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705739Дата и время вскрытия заявок Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград
Подведение итогов не позднее
26.05.2017 18:0026.05.2017 18:0026.05.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705739Подведение итогов не позднее Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицыКалининград
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Стол рапсовый Ziegler RSM 9.0 HYRT - 3 единицы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
238120, Калининградская область, Озерский район, н.п. Дубрава, ферма "Дубрава"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТД Агроторг
Все закупки и тендеры ТД Агроторг
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Строитель, Зайцева, 1
28.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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