Открытый редукцион № ОР17-05-36 на приобретение лицензий на программное обеспечение VMware для нужд Банка ГПБ (АО)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора. Условия оплаты: - авансирование не предусмотрено; - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Акта сдачи-приемки лицензий на ПО;