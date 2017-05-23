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    Главная / Торги / закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 12:3123.05.2017 12:31Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705583Дата и время окончания срока приема заявок закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗНовый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705583

    Уникальный номер закупки

    УЮ0000039 АПП орг гор

    Номер закупки

    Наименование закупки

    закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    16.05.2017 17:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    свойства

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Юридический адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 8-00-34

    Факс

    +7 34949 8-04-04

    Адрес электронной почты

    koval@yung.novatek.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Коваль Наталья Леонидовна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий Автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    06.06.201706.06.2017 12:0006.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705583Подведение итогов не позднее закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗНовый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка КИП, запчастей и расходных материалов для нужд ООО "НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    пункт назначения - г. Новый Уренгой (DDP), Западная промзона, Склад, производственная база ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», в т. ч. транспортные расходы, экспедирование по городу Новый Уренгой, стоимость погрузочно-разгрузочных работ и др.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    безналичный, в руб. РФ, в течение 60 календарных дней, с момента перехода права собственности на товар
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Все закупки и тендеры НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ

    Адрес местонахождения

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сканер Fujitsu-Siemens fi7260"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "Монитор HP Pavilion 32"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Многофункциональное устройство WorkCentre 5024,A3,Printer/Copier/Scanner,24 ppm A4 speed,256 MB,DADF"

    Кол-во: 1

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